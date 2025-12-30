Ефимов: Москва утвердила в 2025 году размещение почти 150 км инженерных сетей

В столице в 2025 году было одобрено более 40 проектов планировки территории для обустройства почти 150 километров линейных объектов инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025 году в столице утвердили 45 проектов планировки территории, которые направлены на развитие и модернизацию более 148 км инженерной инфраструктуры. Это более чем в 1,5 раза превышает аналогичные показатели за 2024 год. Утвержденные ППТ заложили основу для прокладки ключевых коммуникаций, в том числе водопроводных, газопроводных и энергетических сетей», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что надежная инженерная инфраструктура критически важна для мегаполиса с постоянно растущими потребностями.

Создание современной инженерной инфраструктуры является неотъемлемой частью продуманного градостроительного планирования, которое напрямую влияет на качество жизни горожан, экологическую устойчивость и эффективность функционирования всех городских систем.

«По утвержденным в 2025 году проектам планировки территорий протяженность водопроводных сетей составила почти 50 тыс. м, газопроводных — 40 тыс. м, а энергетических — 49 тыс. м. Кроме того, специалисты спроектировали 9 тысяч метров канализационных сетей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что эти меры укрепляют фундамент столичной инфраструктуры и формируют условия для безопасного и комфортного проживания миллионов москвичей.