Ефимов: Москва согласовала проект детсада в районе Солнцево

Получено положительное заключение экспертизы для строительства детского сада в составе жилой застройки в столичном районе Солнцево, отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Детсад будет расположен по адресу: ул. Матросова, з/у 31/1. Ефимов отметил, что учреждение будет рассчитано на 350 воспитанников. Это будет трехэтажное здание, в котором оборудуют 14 групповых ячеек.

«Каждая из них будет включать игровую комнату со спальной зоной, а также раздевалку и буфет. На прилегающей территории оборудуют игровую и спортивную площадки, а у входа установят навес для хранения колясок и велосипедов», — уточнил вице-мэр.

Планировка здания учитывает современные требования к проектированию социальных объектов и обеспечивает комфортное и безопасное пребывание и перемещение по зданию. Председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков рассказал, что будет внутри здания.

«На первом этаже детского сада запроектированы вестибюль с местом ожидания для родителей, пищеблок полного технологического цикла и медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, а также четыре групповые ячейки. Еще по пять групповых ячеек разместят на втором и третьем этажах», — рассказал Щербаков.

Детсад станет частью жилого квартала «Мещерский лес».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства детского сада в Солнцеве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.