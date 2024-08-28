Ефимов: Москва с 2022 года выделила землю для 230 масштабных инвестпроектов

Договоры аренды земельных участков для реализации 230 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) были заключены между столицей и застройщиками с 2022 года, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что для возведения соцобъектов инвесторам и застройщикам было предоставлено 53 участка общей площадью 66,5 га.

«Реализация масштабных инвестиционных проектов способствует развитию инфраструктуры столицы и созданию новых рабочих мест. С 2022 года город передал инвесторам и застройщикам без проведения торгов 230 земельных участков для строительства. Их общая площадь составляет около 538 гектаров. На выделенных территориях возводят производственные предприятия, детские сады, школы, спортивные комплексы, многофункциональные центры и другие важные объекты», — уточнил Ефимов.

Также отмечается, что для строительства коммерческой недвижимости было выделено 43 участка площадью 57,5 га, а для спортивных комплексов — 33 участка площадью 93,3 га.

С начала текущего года 16 договоров было заключено для возведения социальных объектов, 14 — для строительства коммерческой недвижимости, а 7 — для спортивных комплексов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал, что также с начала года для реализации масштабных инвестпроектов было оформлено порядка 57 договоров аренды земельных участков общей площадью свыше 190 га.

«На них построят общественно-деловые центры, спорткомплексы, образовательные и другие объекты — всего около двух миллионов квадратных метров недвижимости», — добавил Гаман.

С 2016 года предприниматели, которые возводят важные для столицы объекты, могут стать обладателями земельных участков для их строительства без проведения торгов. Чаще всего предпочтение отдается инновационным центрам, высоким технологиям, современному производству и различной социальной инфраструктуре.