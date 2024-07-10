Ефимов: Москва предоставила участок для предприятия в индустриальном кластере

Город предоставил инвестору 4 га земли для возведения одного из предприятий, которое будет входить в состав формирующегося в ТиНАО строительного кластера, поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Инвестору была предоставлена земля около поселка Спортбазы в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). Застройщиком выступит «Брусника. Индустриализация. Москва». Она включена в девелоперскую компанию «Брусника».

«Инвестор построит производственный комплекс в ТиНАО при поддержке столицы. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил участок площадью 4 га по льготной ставке один рубль в год. На производстве создадут свыше 340 рабочих мест. Вложения в реализацию проекта могут составить 2,9 млрд рублей», — прокомментировал Ефимов.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что данное предприятие стало первым резидентом крупного строительного кластера, который смог получить земельный участок и после оформления соответствующей документации сможет приступить к реализации проекта.

«В целом новый отраслевой кластер будет объединять несколько высокотехнологичных производств по выпуску железобетонных и строительных конструкций, модульных сооружений, металлических изделий, деревянных напольных покрытий и другой продукции. На предприятиях смогут трудоустроиться более 30 тыс. человек», — уточнил Ликсутов.

Предоставление земли в аренду по ставке один рубль в год для развития производств на территории столицы — одна из мер поддержки бизнеса, которые были приняты мэром Москвы Сергеем Собяниным в марте 2022 года.

Участки для реализации масштабных инвестиционных проектов Москва предоставляет без проведения торгов.

«Договор аренды заключен на 5 лет, в течение которых компания должна завершить строительство предприятия площадью 32 тыс. кв. м», — подчеркнул руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

В производственном комплексе будут производить железобетонные конструкции, которые применяются при возведении лестничных площадок и проемов, балконов, фасадов и несущих стен зданий.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно поддерживает и развивает кластерный подход в работе городского промсектора. На сегодняшний день в мегаполисе функционируют уже четыре отраслевых кластера, еще два — строительный и пищевой — строятся в ТиНАО.

Статус МаИП могут получить инвесторы, которые планируют возводить важные для города объекты.