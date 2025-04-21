Ефимов: Москва предоставила инвесторам землю для строительства 5 производств в ЗАО

Московские власти выделили инвесторам земельные участки по льготной ставке 1 рубль в год для возведения 5 производственных объектов в западной части Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«Город поддерживает инвесторов, которые готовы создавать и расширять производства на территории столицы. С 2022 года для них действуют особые условия предоставления земли для строительства — льготная ставка в размере один рубль в год. В Западном административном округе таким образом выделено 16,1 га для предприятий по выпуску компонентов уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, мебели, а также продуктов питания», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что эта мера позволит арендаторам сэкономить более 250 млн рублей на платежах за землю.

Арендные соглашения на таких условиях оформлены на пятилетний срок в рамках крупных инвестиционных инициатив.

В соответствии с поручениями мэра столицы Сергея Собянина в городе созданы благоприятные условия для запуска промышленных предприятий в стратегически значимых отраслях. Это способствует появлению новых высокооплачиваемых рабочих мест для жителей столицы.

Благодаря созданию новых экологичных производств в рамках МаИП по льготной ставке на западе столицы появится около трех тысяч новых рабочих мест в пищевой и строительной отраслях, а также в автомобилестроении.

Производственные площадки появятся в двух районах Западного округа — Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевском.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в 2022 году город передал инвесторам около 3,7 га в западной части столицы для строительства второй очереди мясокомбината и цеха по производству блюд для кофейных сетей. Сейчас на этих площадках уже ведутся работы.

«Еще два участка площадью свыше 11,7 га выделены в прошлом году для комплексов по выпуску уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, а также по переработке, хранению и расфасовке продуктов питания и фабрики кухонной мебели. В 2025-м заключен договор аренды 0,72 га для создания производства по изготовлению продуктов питания, полуфабрикатов и кондитерских изделий», — пояснил Гаман.

Он добавил, что совокупная площадь этих объектов превысит 280 тыс. кв. м.

С марта 2022 года в столице действует программа льготной аренды земли за один рубль в год для развития промышленных производств. Соглашение заключается на период реализации масштабного инвестиционного проекта, в течение которого застройщик обязан завершить строительство.