Ефимов: Москва передала в общедолевую собственность около 4,5 тыс. помещений

Жители столицы могут использовать технические комнаты, лестничные площадки, чердаки и подвалы в МКД и нежилых зданиях для собственных нужд. Для этого Москва предоставляет такие помещения в общедолевую собственность. С 2014 года город передал почти 590 тыс. кв. м таких объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2014 года собственники жилья могут оформить в долевую собственность общедомовое имущество МКД. У владельцев недвижимости в нежилых зданиях такая возможность появилась в 2021 году.

«С 2014-го москвичам передали около 4,5 тыс. таких помещений общей площадью почти 590 тыс. кв. м. Так, за это время город отказался от прав почти на 3,7 тыс. нежилых помещений в многоквартирных домах общей площадью более 458 тыс. кв. м. Также с 2021 года столица передала 768 объектов общей площадью свыше 128 тыс. кв. м собственникам имущества в нежилых зданиях», — сказал Ефимов.

Таким образом жители Москвы могут пользоваться этими объектами по собственному усмотрению — к примеру, оборудовать хранилище колясок, самокатов, велосипедов и сезонных вещей или сделать рабочее место для консьержей.

«С начала 2024 года москвичи получили возможность оформить в общую долевую собственность 145 объектов недвижимости. Из них 105 помещений общей площадью более 16 тыс. кв. м находятся в многоквартирных домах, а 40 общей площадью 8,7 тыс. кв. м — в административных зданиях», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Данные обо всех таких объектах в МКД располагаются в открытом доступе и регулярно публикуются на сайте mos.ru, а также на правовых порталах, размещающих нормативные акты, учитывая последние изменения. Чтобы получить право, необходимо обратиться в Росреестр.