Ефимов: Москва определила оператора комплексного развития в Нагатино-Садовниках

На юге Москвы предстоит реорганизовать 2 участка по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Неэффективно используемые участки общей площадью 1,67 га входят в один проект комплексного развития территорий. Их реорганизацией займется оператор КРТ – Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства». В течение пяти лет здесь возведут современное жилье для участников программы реновации. Вложения в реализацию проекта превысят 15 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 66 млн рублей», - отметил Ефимов.

Он добавил, что в итоге появятся 80 новых рабочих мест.

Участки располагаются на Старокаширском шоссе, где в данный момент стоят склады и другие устаревшие объекты.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на данных площадках запланировано построить жилье по программе реновации и для других городских нужд суммарной площадью свыше 43,8 тыс. кв. м.

«Рядом с ЖК построят детский сад площадью 2,7 тыс. кв. м, его смогут посещать 125 воспитанников. Прилегающую территорию благоустроят, разместят детские и спортивные площадки», – рассказал Гаман.

В рамках программы КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на различных этапах реализации. Проекты прорабатываю в соответствии с поручением (https://www.mos.ru/mayor/themes/16299/10079050/) мэра Москвы Сергея Собянина.