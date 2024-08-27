Ефимов: Москва и Пекин обменялись опытом градостроительного развития

Москва изменила подход и стала развиваться по концепции «15-минутный город», предусматривающей наличие необходимой социальной и прочей инфраструктуры внутри кварталов и в шаговой доступности от них, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Концепция предполагает принципиально новый подход к формированию территорий, в соответствии с которой районы застраиваются так, чтобы работать, получать образовательные, медицинские и другие услуги, а также покупать различные товары можно было рядом с домом.

Это позволит существенно снизить загрузку на транспортную систему столицы и повысить качество жизни москвичей.

«Москва уделяет особое внимание обеспечению жителей социальной инфраструктурой. Только за 2023 год здесь возвели порядка 120 таких объектов, а за 7 месяцев 2024-го — еще около 50», — сказал Ефимов на встрече с делегацией Народного правительства Пекина во главе с заммэра города Му Пэном.

Он подчеркнул, что в соответствии с новой концепцией реализуются городские программы реновации жилищного фонда и комплексного развития территорий (КРТ).

В рамках реновации Москва построит 50 учреждений образования, пять спортивных и культурных сооружений, 10 административных и других зданий, а по программе КРТ в городе планируют возвести более 87 школ и 95 детсадов, которые смогут посещать свыше 70 тыс. детей.

По словам заммэра, среди регионов РФ Москва лидирует по реализации механизма КРТ. Данный инструмент особенно эффективен в мегаполисе с ограниченным земельным ресурсом. На сегодняшний день в рамках программы проводится редевелопмент 236 участков площадью 3,1 тыс. га. Здесь появятся 52 млн кв. м. недвижимости и более 763 тыс. новых рабочих мест.

Помимо этого, активно реализуется столичная программа реновации. В настоящее время уже подобрана 631 плоащадка, где построят ЖК общей площадью почти 10,3 млн кв. м. Ключи от новых квартир получат около 1 млн жителей 5176 старых домов.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин в рамках рабочего визита в Китай подписал со своим пекинским коллегой Инь Юном программу сотрудничества на 2024–2026 годы. Согласно документу, Москва и Пекин будут обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты в различных сферах, в том числе в градостроительной политике.