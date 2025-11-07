Ефимов: Московский фонд реновации впервые стал лидером по вводу жилья в России

Московский фонд реновации жилой застройки стал лидером по вводу жилья среди застройщиков в Москве и впервые — во всей стране. За 10 месяцев текущего года в ходе реализации программы в городе построили более 1 млн кв. м жилья, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В общей сложности на сегодня возвели свыше 6,8 млн кв. м жилья, что позволит расселить примерно 1,4 тыс. старых домов. В 2026–2028 годах планируется построить еще 8,7 млн кв. м. В результате новые квартиры получат в 1,5 раза больше москвичей, чем за 3 предыдущих года», — рассказал Ефимов.

Все многоквартирные дома, построенные в рамках программы реновации, соответствуют утвержденным стандартам. На первых этажах зданий размещаются сервисы социально-бытовой инфраструктуры.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский, с января по ноябрь 2025 года в столице построили свыше 60 новостроек по программе реновации с более чем 18 тыс. квартир с улучшенной отделкой и необходимым оборудованием.

Министр добавил, что рядом с домами благоустроена территория, во дворах высаживаются деревья и кустарники, появляются современные детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 215 тыс. москвичей приступят к переселению по программе реновации в 2026–2028 годах.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы. Более подробная информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

