Ефимов: Москомархитектура в 2024 году выпустила более 9 тыс ГПЗУ

В прошлом году комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) выпустил свыше 9 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для городских объектов и по заявлениям юридических и физических лиц, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ГПЗУ — документ, определяющий параметры и допустимые виды застройки. В нем находится информация о разрешенном строительстве на конкретном участке, включая максимальные размеры и характеристики зданий.

«Наибольшее количество оформленных градостроительных планов пришлось на второй квартал — свыше 2,6 тыс. Лидером среди столичных округов, получивших ГПЗУ, стали ТиНАО — более 5,1 тыс. документов. В общей сложности в 2024 году было выпущено свыше 9,3 тыс. градостроительных планов», — отметил вице-мэр.

Такие резуальтаты почти на 18% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, за госуслугами в ведомство обращаются не только юрлица, но и физлица.

«В прошлом году в комитет от физических лиц поступило более 4 тыс. заявлений на выдачу градостроительных планов земельных участков под строительство. Это почти на 16% больше, чем за аналогичный период 2023-го», — пояснила она.

Получить градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) можно бесплатно на сайте правительства Москвы. Срок предоставления услуги составляет 14 рабочих дней с момента подачи заявления.