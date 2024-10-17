Ефимов: монолит третьего этажа картинной галереи Василия Нестеренко почти готов

Близится к завершению возведение монолитных конструкций третьего этажа в здании государственной картиной галереи Василия Нестеренко. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строительство четырехэтажной картинной галереи площадью более 5 тыс. кв. м ведется в Савеловском районе в рамках городской Адресной инвестиционной программы. Объект предназначается для размещения Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко по адресу: Бутырская улица, д. 1», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что здание будет принимать до 400 человек единовременно, а работы на объекте завершат в 2025 году.

Здание строят в классическом стиле. В интерьере выбраны решения на стыке ампира, неоклассики и модерна. Одну из лестниц галереи сделают парадной — она будет связывать выставочные залы и позволит организовать непрерывный осмотр экспозиции.

«Новое здание картинной галереи Василия Нестеренко призвано собрать вокруг себя ценителей прекрасного, а также людей, занимающихся научной и просветительской деятельностью», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Он уточнил, что в галерее разместят коллекции работ художника, посвященные истории и культуре России, а также православию.

Здание будет разграничено на 3 территории — зону приема и работы с посетителями, фондохранилище и реставрационные мастерские, а также экспозиционно-выставочную зону. Галерея будет оборудована лифтами — грузовым для транспортировки экспонатов и пассажирским.

По словам руководителя департамента гражданского строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, работы по возведению объекта начали в текущем году.

«Строительство ведется в зоне плотной городской застройки. Менее чем за два года нам предстоит построить новый объект культуры, который будут посещать москвичи и гости столицы», — сказал Загрутдинов.

На каждом этапе ход строительных работ контролирует Мосгосстройнадзор.

«В настоящее время на площадке началась третья по счету выездная проверка наших инспекторов. Специалисты оценивают соответствие возводимой надземной части здания требованиям проектной документации», — пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о старте строительства картинной галереи.