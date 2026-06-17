Ефимов: многофункциональный спорткомплекс построят в районе Ясенево Москвы

сегодня в 14:26

Власти Москвы внесли корректировки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на юго-западе столицы. Об этом заявил руководитель столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, крупный физкультурно-оздоровительный комплекс появится в районе Ясенево Москвы, на земельном участке площадью 1,15 га.

«Его общая площадь составит 43 тыс. кв. м. Это будет многофункциональный центр с вместительными залами для различных видов спорта, современными тренажерными зонами и пространствами для групповых занятий. Комплекс будет расположен по адресу: Новоясеневский проспект, владение 5–13», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Возведение объекта обеспечит жителям района возможность регулярно заниматься спортом, не выезжая за пределы своего микрорайона.

Преимуществом нового ФОКа станет его транспортная доступность. Он будет возведен в непосредственной близости от станции метро «Ясенево», а также в пешей шаговой доступности (около 1,2 км) от «Новоясеневской». Это позволит местным жителям посещать тренировки без длительных переездов, органично вписывая спорт в повседневное расписание.

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) представляют собой свод градостроительных регламентов, фиксирующих разрешенные виды использования земельных наделов и параметры будущих построек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве нового спорткомплекса «Ресурс» по адресу: улица 9 Мая, в районе Восточный.

Строительство подобных объектов в Москве соответсвует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».