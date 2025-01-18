сегодня в 12:23

Ефимов: многофункциональный комплекс с общежитием построят в ЗАО

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы одобрил корректировку правил землепользования и застройки, разрешив строительство нового технопарка с общежитием в районе Очаково-Матвеевское, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Суммарная площадь здания составляет 35 тыс. кв. м. Оно появится на участке 1,45 га. Многофункциональный комплекс появится по адресу: ул. Рябиновая улица, вл. 61а.

«В здании оборудуют офисные помещения, пространства для обучения и коворкинга, лаборатории и общежитие на 60 мест для специалистов в области реализации инвестиционных градостроительных проектов», — прокомментировал вице-мэр.

Помимо этого, председатель комитета по архитектуре и градостроительству города (Москомархитектура) Юлиана Княжевская поделилась подробностями возведения объекта.

«Объект расположится в промышленной зоне рядом с бизнес-центрами и зданиями производственно-складского назначения, недалеко от МКАД и Очаковского путепровода», — резюмировала она.

Сегодня технопарки играют ключевую роль в экономическом и социальном развитии Москвы, формируя инновационную среду, создавая рабочие места и улучшая качество жизни горожан.