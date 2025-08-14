Ефимов: малоэтажный квартал, ФОК и другие объекты построят во Внукове по проекту КРТ

В поселке Толстопальцево района Внуково Новомосковского административного округа в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют четыре участка, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Соответствующий проект решения был опубликован на портале mos.ru. Реорганизация четырех неэффективно используемых участков в районе Внуково общей площадью более 40 га предусматривает строительство на них свыше 174 тыс. кв. м различной недвижимости.

«Здесь будет сформирован новый квартал индивидуальной жилой застройки и построены объекты социальной, торгово-бытовой и инженерной инфраструктуры. Сумма инвестиций в развитие площадок составит свыше 26 млрд рублей, а бюджетный эффект каждый год составит около 729,9 млн рублей. Реализация проекта позволит создать здесь почти 1,8 тыс. рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Участки находятся в поселке Толстопальцево вблизи МЦД-4. Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский поделился подробностями о том, что именно будет возведено на участках.

«На двух из четырех участков будут построены индивидуальные жилые дома. На одном из них площадью свыше 17 га вместе с жильем возведут также объекты торгово-бытового назначения. На другом площадью почти 19 га появятся физкультурно-оздоровительный комплекс и молочно-раздаточный пункт. Застройка будет обеспечена современной инженерной инфраструктурой. На двух других участках построят объекты административно-делового и торгового назначения. Кроме того, рядом с торговым центром, который возведут у платформы Толстопальцево, организуют удобную перехватывающую парковку на 295 машино-мест», — заключил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ в столице.