Ефимов: лыжный трамплин на Воробьевых горах достроят за средства Москвы

Столицей были возобновлены работы по возведению трамплина, который входит в состав спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта «Воробьевы горы», рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Работы ведутся в рамках Адресной инвестиционной программы. Трамплин находится по адресу: ул. Косыгина, вл. 28, ст. 39.

«Существовавший с 1953 года на Воробьевых горах трамплин был демонтирован инвестором для строительства 75-метрового сооружения, соответствующего новым требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Инвесторы не реализовали проект полностью, и город предусмотрел финансирование на завершение строительства сложного объекта в рамках программы „Спорт Москвы“. Работы уже начались», — отметил вице-мэр.

После завершения строительства на объекте будут проводиться соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, а также тренировки по горнолыжному спорту, фристайлу, сноуборду.

Помимо этого, в состав спортивного объекта будут входить трамплин для прыжков на лыжах и лыжного двоеборья со стартовой башней, раздевалки, судейская вышка и склад.

Руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что на сегодняшний день на площадке уже готовы несколько объектов, а также ведутся другие работы.

«Сейчас на площадке готовы строительный городок и подъездная дорога. Помимо этого, идут ремонтные работы по восстановлению болтовых соединений и лакокрасочного покрытия металлоконструкций трамплина, устраиваем опалубку под железобетонное покрытие горы приземления. В ближайшее время начнем монолитные работы», — прокомментировал он.

Отмечается, что в режиме тренировочного процесса единовременная пропускная способность комплекса с учетом административно-бытового корпуса будет составлять порядка 130 человек в смену, в том числе трамплин — 20 человек в смену.

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды города Юлия Урожаева добавила, что результаты наблюдений за глубинными изменениями и напряжением грунтового массива, а также геотехнического моделирования с учетом строительства нового спортивного сооружения свидетельствуют об отсутствии активизации глубокого оползня и сохранении устойчивости склона.

С 2021 года ведомством проводятся мероприятия по мониторингу геологических процессов на склоне Воробьевых гор.