Ефимов: логистический комплекс появится в ТиНАО

Внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для возведения логистического комплекса, расположенного в ТиНАО, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На земельном участке площадью 19,55 га построят логистический комплекс предельной площадью около 77 тыс. кв. м. Участок находится в Краснопахорском районе Троицкого административного округа. Реализация проекта важна для города: здесь будут созданы новые рабочие места для жителей столицы, улучшится инфраструктура, а логистические издержки для московских предприятий снизятся», — уточнил Ефимов.

Известно, что данный объект будет предназначен для хранения и сортировки товаров для столичных магазинов и служб доставки.

Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, новый объект разместится в удобной локации: заезд будет организован с Московского малого кольца, расстояние до Калужского шоссе составит всего около 800 м, а до Варшавского шоссе — 8,5 км. Такое расположение обеспечит быструю связь с центром Москвы и основными транспортными артериями области.

Напомним, что правила землепользования и застройки — это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.