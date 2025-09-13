Ефимов: летом 13,5 тыс москвичей оформили документы на квартиры по реновации

Почти 13,5 тыс. москвичей оформили документы на новые квартиры в рамках программы реновации в период с июня по август. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 3 летних месяца договоры на квартиры по программе реновации с Департаментом городского имущества заключили около 13,5 тыс. москвичей. Это в два раза больше, чем летом прошлого года. На востоке Москвы документы на комфортное жилье оформили почти 2,4 тыс. горожан, на севере — свыше 2,2 тыс. человек. На северо-востоке правообладателями стали около 2,1 тыс. москвичей. Город предоставил участникам программы квартиры с улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что при возведении жилых комплексов и обустройстве прилегающих территорий были соблюдены принципы безбарьерной среды.

Переселение происходит в новые дома, которые расположены в районах с развитой инфраструктурой. После заселения на первых этажах открываются различные объекты социально-бытового назначения: магазины, кафе, пекарни, образовательные центры, салоны красоты и другие, что способствует повышению качества жизни в столичных районах.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, наиболее активно документы на квартиры в новостройках оформляли в июле — тогда договоры с городом заключили почти 5 тыс. москвичей. В июне правообладателями стали более 3,7 тыс. горожан, а в августе — около 4,8 тыс.

«Общее число правообладателей квартир, появившихся летом этого года, более чем на 30% превышает показатели весны, когда ключи от нового жилья получили свыше 10,1 тыс. горожан», — пояснила Соловьева.

Информационную поддержку по вопросам оформления документов и переселения в современные жилые комплексы жителям оказывают сотрудники Департамента. Консультации проходят в центрах информирования, которые работают на первых этажах заселяемых новостроек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, каким образом реновация меняет районы Москвы.

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».