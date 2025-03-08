Ефимов: культурно-досуговый центр открыли в Южном Медведкове

В столичном районе Южное Медведково открылся новый культурно-досуговый центр «Полярный». Проект был реализован в рамках адресной инвестпрограммы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Культурно-досуговый центр „Полярный“ со зрительным залом на 300 мест появился на месте старого кинотеатра по адресу: Полярная улица, владение 9. Площадь здания с подземной частью составила 8,9 тысячи квадратных метров. Благодаря внутреннему наполнению и архитектурному решению центр является уникальным объектом, аналогов которому нет в столице», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что внешний вид здания выделяется стеклянным фасадом, украшенным белыми ламелями, которые создают эффект льда.

Внутри центра оборудованы зона настольных игр, аудитории для занятий прикладным творчеством, студии звуко- и фотозаписи, камерный и репетиционный залы с гримерными. Расположение помещений и современное оборудование позволяют проводить разные мероприятия, не мешая другим занятиям.

По словам руководителя департамента гражданского строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, в центре созданы креативные пространства с выставочной зоной. В здании также есть просторный вестибюль, зоны для отдыха и развлечений, включая трансформируемый медиазал для кинопоказов.

«Помимо этого, здесь есть цифровая арена, аудитория инжиниринга и моделирования, игровые, комнаты отдыха и театрально-хореографическая студия. В центре будут проводить тренинги, мастер-классы и другие занятия», — добавил Загрутдинов.

Для любителей активного отдыха предусмотрены универсальные многофункциональные залы, где можно заниматься борьбой, йогой и другими видами активности.

Территория вокруг центра также была благоустроена: установлена велопарковка, высажены кустарники, разбит газон, заасфальтированы дорожки, уложена плитка и установлены бордюры.

Мосгосстройнадзор контролировал строительство на всех этапах — на площадке проведено две выездные проверки, в ходе которых инспекторы оценивали качество работ и применяемых материалов, чтобы гарантировать комфорт и безопасность здания в будущем.

По итогам проверок было выдано заключение о соответствии объекта проектной документации, а затем разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что культурно-досуговый центр «Полярный» скоро начнет принимать первых гостей.