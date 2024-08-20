Ефимов: корпуса Московской городской онкологической больницы готовы более чем на 60%

Строительство амбулаторно-стационарного и операционно-реанимационного корпусов Московской городской онкологической больницы № 62 планируется завершить в следующем году, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На сегодняшний день возведение объекта завершено более чем 60%. Объект расположен в международном медицинском кластере на территории Инновационного центра «Сколково».

«Уникальный медицинский объект состоит из двух корпусов: амбулаторно-стационарного и операционно-реанимационного. Они позволят обеспечить все виды онкологической помощи жителям столицы. На площадке уже закончены монолитные и кровельные работы, выполняется устройство фасада на операционно-реанимационном корпусе. Готовность объекта составляет более чем 60%. Завершить строительство планируется в следующем году», — уточнил Ефимов.

Для оказания помощи пациентам со злокачественными заболеваниями будет функционировать центр лекарственной терапии. Этот корпус будет оснащен новейшим оборудованием, в котором будет два аппарата МРТ и четыре аппарата КТ.

Помимо этого, в амбулаторно-стационарном корпусе начнет функционировать центр амбулаторной онкологической помощи, а также центр опухолей костей и мягких тканей. Тут будут находиться отделения лучевой, функциональной и эндоскопической диагностики, дневной стационар химиотерапии, кабинет трансфузиологии и различные учебные аудитории.

«На данный момент продолжаются работы по устройству надземного перехода между корпусами, монтаж внутренних инженерных сетей, а также отделка помещений», — заключил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Также известно, что в операционно-реанимационном корпусе будет оборудовано большое число операционных, отделение реанимации и интенсивной терапии. Также тут разместятся лаборатории патоморфологии, онкогенетики и онкоцитологии, стационар кратковременного пребывания и аптека.