Ефимов: комплекс с дата-центрами инвестор построит на Салтыковской улице

На востоке Москвы по масштабному инвестиционному проекту (МаИП) возведут комплекс с двумя центрами по обработке данных. Для этих целей город предоставил участок ГК «МонАрх», сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве сохраняется тенденция последних лет по созданию высокотехнологичных предприятий. Город поддерживает такие проекты и предоставляет землю для их реализации. В Косино-Ухтомском выделен участок для строительства комплекса площадью около 100 тыс. кв. м, в котором разместятся 2 дата-центра общей мощностью 100 МВт. Этот проект не только внесет весомый вклад в развитие инфраструктуры хранения и обработки данных, но и создаст более 350 рабочих мест для российских ИТ-специалистов», — сказал Ефимов.

МаИП является особым статусом, которым наделяют соцучреждения, инновационные центры, производственные комплексы, спортивные, транспортные и другие объекты. Москва для их возведения предоставляет без торгов в аренду на 5 лет участки. Благодаря реализации подобных проектов в городе появляются новые рабочие места и развивается современная инфраструктура.

«Для строительства комплекса под размещение центров обработки данных город предоставил инвестору — группе компаний „МонАрх“ — земельный участок площадью 4,4 га по адресу: улица Салтыковская, вл. 8», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что арендный договор для реализации масштабного инвестиционного проекта заключили на 5 лет.

Проект возведения дата-центров призван укрепить инфраструктуру и обеспечить безопасное и надежное хранение данных в соответствии со всеми требованиями критической инфраструктуры. Отличать новые центры будут наивысшие стандарты надежности TIER-IV Uptime Institute. Они будут оснащены последними технологиями, которые обеспечат энергоэффективность, масштабируемость и высокую производительность.

По словам главы компании Сергея Амбаруцумяна, задача «МонАрх» состоит в продолжении наращивания компетенций по реализации проектов возведения центров обработки данных.

«Весной 2024 года нами был завершен проект строительства первого и самого крупного в России центра обработки данных, соответствующего требованиям TIER-IV. Также готовится к сдаче еще один проект в Московской области. Мы планируем и дальше реализовывать самые технологичные центры обработки данных для того, чтобы продолжать вносить весомый вклад в информационную безопасность страны», — отметил Амбарцумян.