Ефимов: к 2030 году в столице построят почти 60 деловых центров

В Москве застройщики возводят 58 бизнес-центров, которые расположатся в 10 административных округах города. Планируется, что все объекты будут сданы к 2030 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«К 2030 году в Москве планируют построить 58 новых объектов деловой инфраструктуры общей площадью около 3,3 млн кв. м. Бизнес-центры появятся в 33 районах 10 административных округов Москвы. Больше всего деловых объектов — 13 — строится на западе столицы. 12 офисных центров возводят в Северном административном округе, еще 10 — в Центральном», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что эти проекты создадут в столице дополнительные рабочие места. Новые бизнес-центры расширят деловую инфраструктуру таких районов, как Хорошево-Мневники, Якиманка, Лефортово, Замоскворечье, Марьина Роща, Ясенево, Коммунарка, Кунцево и другие.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, девелоперы работают над проектами разного масштаба. Например, на 3-й Хорошевской улице возводится деловой центр площадью около 135 тыс. кв. м, который будет включать две 34-этажные башни, соединенные стилобатом, и двухэтажный корпус.

«На Молдавской улице в Кунцеве возводится офисный комплекс площадью более 36 тыс. кв. м, состоящий из двух корпусов в семь и девять этажей. На улице Алексея Свиридова также появится бизнес-центр, состоящий из двух зданий. Их совокупная площадь составит свыше 21 тыс. кв. м», — сказал Овчинский.

Помимо офисных помещений, в новых зданиях предусмотрены пространства для вспомогательной инфраструктуры: магазинов, кафе, переговорных комнат и парковок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в Рублево-Архангельском возведут не только офисы, но и жилые, а также соцобъекты.