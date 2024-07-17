Ефимов: к 2025 году в Москве подсветка вывесок на фасадах зданий станет обязательной

К 2025 году в столице все вывески, которые размещаются на поверхностях сооружений, должны обязательно подсвечиваться, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Такое правило улучшит состояние городской среды, увеличит комфорт и повысит безопасность граждан в темное время суток.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина улицы были освобождены от избыточной и навязчивой рекламы, а также разработаны новые правила для размещения вывесок. Следующий шаг — их обязательная подсветка к 1 января 2025 года. Переходный период в несколько месяцев позволит бизнесу в спокойном режиме привести конструкции в соответствие с новыми требованиями», — добавил Владимир Ефимов.

Известно, что нововведение не распространяется на вывески, размещенные в витринах, окнах объектов, а также на отдельно стоящие информационные конструкции.

Кроме этого, в Москве устанавливается запрет на размещение вывесок с использованием ненормативной лексики — ругательств, нецензурных выражений и производных от них.

Напомним, работы по улучшению облика города проходят в столице с 2011 года.