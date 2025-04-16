Ефимов: итоги первого квартала на ипотечном рынке столицы

В январе — марте текущего года в столице было зарегистрировано порядка 29 082 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости, прокомментировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сегодня столица является лидером среди регионов РФ по объемам жилищных кредитов с господдержкой.

«В рамках „Семейной ипотеки“ в столице в январе — марте 2025 года выдано 107,8 млрд рублей — это 24,1% от общероссийского уровня в рамках данной программы и 23,6% от всех льготных ипотечных займов по стране. Всего в городе с начала действия программ выдано таких кредитов более чем на 2,8 трлн рублей», — добавил вице-мэр.

Уточняется, что показатель января — марта текущего года превышает результат первого квартала прошлого года (26 786) на 8,6% и аналогичный период 2023 года (28 316) на 2,7%, пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

«Впервые с 2022 года число зарегистрированных ипотечных сделок в Москве за первый квартал превысило отметку в 29 тыс. Тем не менее зафиксировано и незначительное снижение помесячной динамики февраля — марта примерно на 6%. Реагируя на изменения рынка, число оформленных кредитных сделок с первичной и вторичной недвижимостью в дальнейшем может показать умеренную динамику», — уточнил он.

В марте текущего года Управлением Росреестра по Москве оформлено 10 385 договоров ипотечного жилищного кредитования. Результат увеличился к марту прошлого года (9254) на 12,2%, несмотря на это, уступил аналогичному месяцу 2023 года (11 464) на 9,4%.