Ефимов: инвесторы возведут 8 крупных школ в ТиНАО до конца 2026 года

Восемь школ общей площадью свыше 200 тыс. кв. м планируется построить в Новой Москве в ближайшие 2 года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«До конца 2026 года в ТиНАО появится 8 крупных школ совокупной площадью свыше 200 тыс. кв. м. Каждая из них рассчитана более чем на тысячу учеников, а суммарно они принесут округам свыше 10 тыс. учебных мест. Новые образовательные объекты появятся в составе жилых комплексов в районах Филимонковский, Внуково и Коммунарка», — заявил Ефимов.

Проектировщикам школ нужно будет создать условия не только для учебы, но и для научно-исследовательской деятельности. В зданиях оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеки, спортивные блоки с залами для занятий физкультурой и гимнастикой, также предусмотрены залы для мероприятий. Прилегающие территории благоустроят и озеленят, на них появятся школьные дворы с зонами для спорта.

Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, школа на 2,1 тыс. мест в районе Внуково станет одним из крупнейших инвестпректов, запланированных к реализации в ТиНАО.

«Образовательный объект общей площадью более 30 тыс. кв. м строят в составе жилого комплекса „Переделкино Ближнее“. Четырехэтажное здание будет состоять из 3 прямоугольных корпусов, объединенных центральной частью. Здесь появятся комфортные универсальные и специализированные учебные кабинеты. Их оборудуют интерактивными досками, проекторами и современными акустическими системами», — сказал Жидкин.

Еще там создадут 2 лабораторно-исследовательских комплекса, необходимых для проведения теоретических и практических занятий по инженерно-физическому направлению. Также появятся медиатека и пространства, где можно будет позаниматься индивидуально.

Школьный спорткомплекс оборудуют 4 спортивными залами с возможностью зонирования, гимнастическим залом и залом для альтернативных занятий. В уличном спорткомплексе предусмотрено несколько функциональных зон: футбольное поле с беговыми дорожками, спортплощадками для командных и индивидуальных игр, площадки для отдыха и занятия воркаутом.

На прилегающей территории высадят свыше 100 деревьев, более 3 тыс. кустарников и цветников. Площадь озеленения — 10 тыс. «квадратов».

Девелоперы активно развивают необходимую инфраструктуру в новых жилых кварталах ТиНАО. Социальные объекты находятся под контролем Мосгосстройнадзора на протяжении всего строительного цикла — суммарно инспекторы провели уже более 60 выездных проверок для того, чтобы гарантировать надежность и безопасность зданий после их ввода в эксплуатацию.

Контрольно-надзорные мероприятия направлены на проверку качества работ, используемых стройматериалов и строящихся конструкций. Также проверяется их соответствие требованиям проектной документации и утвержденным архитектурно-градостроительным решениям.

В проектируемых и строящихся в Москве школах и детсадах учитывают вопросы безопасности детей, воспитателей и педагогов. Учреждения получают видеонаблюдение и системы контроля доступа, посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра. Кроме того, уделяется особое внимание созданию условий для людей с ОВЗ.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявлял, что за 2 года в городе появится около 150 соцобъектов. Возведение данных объектов в Москве соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».