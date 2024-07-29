Ефимов: инвесторы реализуют пять проектов КРТ на юго-востоке столицы

На юго-востоке столицы девелоперы, привлеченные по итогам аукционов, и правообладатели площадок смогут реорганизовать участки общей площадью около 75 га, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки находятся в столичных районах Выхино-Жулебино, Нижегородский, Рязанский и Печатники.

«На территории Юго-Восточного административного округа столицы инвесторы проводят редевелопмент участков площадью почти 75 гектаров. По пяти проектам комплексного развития территорий здесь возведут свыше 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая более 1,4 миллиона квадратных метров жилья, 545 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов и 169 тысяч квадратных метров производств. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 580 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 7,5 миллиарда рублей. В итоге будет создано свыше 14 тысяч рабочих мест», — прокомментировал Ефимов.

Помимо этого, известно, что самой большой площадкой на юго-востоке города считается в районе Печатники. Там на участке бывшей промзоны «Южный порт» появится современный городской квартал. Его площадь составляет около 40 га.

Всего там появится свыше 1 млн кв м жилья и 415 тыс. кв. м деловой и социальной недвижимости, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

«В числе объектов запланировано строительство образовательного комплекса для более чем 1,5 тыс. учеников и 675 воспитанников, а также подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Кроме того, здесь появятся офисы, торговые центры, магазины, отделения банков, кафе, рестораны и причалы для маломерных судов», — добавил Гаман.

В столице по программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, появляется комфортное жилье и вся нужная инфраструктура.