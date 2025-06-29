Ефимов: инвесторы обеспечили 1,4 тыс мест в частных детсадах благодаря льготной программе

В рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год» инвесторы открыли частные дошкольные учреждения в восьми округах столицы, обеспечив почти 1,4 тыс. мест в них, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В столице программа функционирует для объектов образования с 2013 года. По ней предприниматели имеют возможность арендовать недвижимость для открытия частных учреждений в различных районах Москвы.

«Программа льготной аренды „1 рубль за квадратный метр в год“ позволяет привлекать предпринимателей к восстановлению городской недвижимости и развитию сферы частного образования. Благодаря ей инвесторы уже открыли 19 частных детских садов в городских зданиях и помещениях. Общая площадь объектов, расположенных в восьми административных округах, составляет 27,8 тыс. кв. м. В них создано около 1,4 тыс. мест», — поделился вице-мэр.

Город передает инвесторам площади, которые следует отремонтировать и оснастить оборудованием. Помимо этого, они должны выполнить требования по ведению образовательной деятельности. После этого компании могут переходить на льготные условия.

«Право на участие в программе разыгрывается на специализированных торгах. По их итогам с победителями город заключает договоры аренды сроком на 49 лет. В зависимости от сложности ремонта, инвесторам дается от полугода до трех лет на подготовку учреждения к открытию. Все это время они оплачивают аренду по ставке, сформировавшейся по результатам аукциона. После начала образовательной деятельности предприниматели могут перейти на льготные условия. Таким правом сейчас пользуются арендаторы 18 объектов, общая площадь которых составляет около 27 тысяч квадратных метров», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Чтобы обеспечить высокие стандарты качества дошкольных услуг, участникам программы необходимо ежегодно подтверждать соблюдение условий по ведению образовательной деятельности столичному департаменту образования и науки. В случае неисполнения профильных обязательств льготная ставка может быть отменена на время устранения нарушений.

«Возможность арендовать помещение у города для открытия детских садов и других образовательных учреждений по льготной программе пользуется спросом у предпринимателей. В первом квартале этого года в ходе торгов по аренде таких объектов на один лот в среднем претендовало шесть участников», — резюмировал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал (https://www.mos.ru/mayor/themes/12986050/), что строительство школы в Марьиной Роще завершится в этом году.