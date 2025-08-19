Ефимов: инвесторы купили у Москвы почти 10 тыс коммерческих объектов с 2020 года

За 5 лет по итогам электронных торгов столица продала около 10 тыс. коммерческих объектов, заключив соответствующие договоры с покупателями, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом, с 2020 года было продано инвесторам свыше 900 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Цифровизация всего процесса реализации имущества позволила участвовать в торгах большему количеству инвесторов.

«Сумма реализации недвижимости составила 91,3 млрд рублей, в последующем эти средства можно будет направить на развитие столичной инфраструктуры. В объектах появились кафе, салоны красоты, коворкинг-центры, офисы и другие виды бизнеса. Благодаря этому в городе образуются новые рабочие места», — уточнил вице-мэр.

Столица предлагает различные лоты для бизнеса: отдельно стоящие здания, помещения в жилых и нежилых домах. Варианты можно найти почти во всех районах города. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, особым спросом у инвесторов пользуется недвижимость в объектах культурного наследия.

«Это объясняется возможностью вести бизнес в престижных районах с высоким деловым и туристическим потоком. За 5,5 лет у города приобрели 110 исторических зданий и помещений, из них 73 суммарной площадью более 10 тыс. кв. м расположены в Центральном административном округе. Еще 18 общей площадью более 3 тыс. кв. м — на юге столицы, 11 совокупной площадью свыше 1,8 тыс. кв. м — на юго-востоке города», — прокомментировала Соловьева.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что возможность покупки коммерческой недвижимости напрямую у города востребована столичными предпринимателями.

Больше информации о выставляемых на торги помещениях можно найти на столичном Инвестиционном портале.