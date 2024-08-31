Ефимов: инвесторы более 35 тыс раз обратились в Москомархитектуру с начала года

Более 35 тыс. заявлений на оказание государственных услуг в сфере архитектуры и строительства, оформленных на портале mos.ru , рассмотрела Москомархитектура за I полугодие текущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Градостроительные онлайн-услуги позволяют существенно сократить сроки получения документов и снизить возможные административные барьеры при согласовании. Это важный шаг на пути цифровой трансформации этой отрасли», — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что большая часть из 35,6 тыс. заявлений на предоставление госуслуг пришлась на II квартал. Это на 8,4% превышает показатели II квартала прошлого года.

Наиболее востребованными услугами стали «Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений» (более 15,8 тыс. обращений), «Приемка материалов и результатов инженерных изысканий в ГИС ОГД» (свыше 6,5 тыс.) и «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)» (более 9 тыс.).

Помимо этого, свыше 2 тыс. заявлений подали на госуслугу по оформлению свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР).

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что было утверждено более 4,6 тыс. ГПЗУ и свыше 5,5 тыс. положительных решений при приемке материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в ГИС ОГД.

Еще были оформлены свыше 6,7 тыс. заявлений на приемку исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и 246 свидетельств об утверждении АГР.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что востребованность онлайн-услуг ежегодно растет благодаря удобному формату оформления. Москвичи могут воспользоваться ими, выбрав в каталоге услуг для бизнеса на mos.ru раздел «Строительство, реконструкция и ремонт», а затем — нужную услугу.