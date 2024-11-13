Ефимов: инвесторы 62 тыс раз запрашивали градостроительные услуги за 10 месяцев

В период с января по октябрь в комитет по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) поступило свыше 62 тыс. обращений за госуслугами в сфере строительства и архитектуры. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Онлайн-услуги в сфере градостроительства ускоряют процесс получения документов и уменьшают административные препятствия при согласованиях. Это важный этап в цифровизации отрасли. Из 62,3 тыс. заявлений на предоставление государственных услуг большая часть была подана в третьем квартале 2024-го — более 19 тыс., что превышает показатель аналогичного периода 2023 года», — сказал Ефимов.

В течение 10 месяцев самыми востребованными услугами на сайте mos.ru стали «Приемка материалов и результатов инженерных изысканий в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ОГД)», которую запросили более 11 тыс. раз, «Подготовка градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) в городе Москве», за которой обратились 15 тыс. раз, и «Приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений» — более 27,2 тыс. обращений. Также было подано около 4,7 тыс. заявлений на оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) и более 1,2 тыс. обращений по оформлению паспортов колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в Москве.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, за 10 месяцев утвердили свыше 8 тыс. градостроительных планов участков и порядка 10 тыс. положительных решений по приемке результатов и материалов инженерных изысканий с целью последующего размещения в ГИС обеспечения градостроительной деятельности столицы.

«Также оформлено свыше 11 тыс. заявлений на приемку исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и оформлено 844 паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве», — отметила Княжевская.

В департаменте информационных технологий столицы отметили, что онлайн-услуги становятся более востребованными год от года. Это объясняется удобством их использования — нужно в каталоге услуг для бизнеса на портале mos.ru посетить раздел «Строительство, реконструкция и ремонт» и выбрать необходимую услугу. ИП и юрлицам для получения услуг в электронном виде на портале необходимо создавать личный кабинет организации.

В градостроительной сфере онлайн-услуги совместно развивают ГКУ «Новые технологии управления», департамент информационных технологий города Москвы и комитет по архитектуре и градостроительству.

Развитие электронных сервисов и услуг соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».