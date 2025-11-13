Ефимов: инвестору выделили участок под предприятие бытового обслуживания в ЮЗАО

В рамках выполнения масштабного инвестиционного проекта (МаИП) столица передала инвестору в аренду землю в Южном Бутове для возведения предприятия в сфере бытового обслуживания. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Москва продолжает активно развивать инфраструктуру и создавать новые возможности для жителей и представителей бизнеса. Для этого с 2022 года в рамках масштабных инвестиционных проектов инвесторы могут получить участки для развития производств на территории столицы по льготной ставке один рубль в год. Одним из таких объектов станет многофункциональный комплекс легкой промышленности для оказания услуг по прокату и чистке текстильных изделий», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что площадь объекта достигнет 69 тыс. кв. м. Частные вложения в реализацию проекта оцениваются примерно в 7 млрд рублей.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года. Они доказали свою эффективность как один из ключевых механизмов экономического роста города. Они дают инвесторам возможность на льготных условиях создавать современные промышленные, социальные и коммерческие объекты, что способствует росту занятости и укрепляет промышленный потенциал столицы.

В рамках МаИП в Юго-Западном административном округе появится новое предприятие легкой промышленности и бытового обслуживания. После ввода объекта в эксплуатацию здесь будет создано около 500 новых рабочих мест для москвичей.

Передача земельных участков по льготной ставке в один рубль в год способствует притоку дополнительных инвестиций в экономику города. Благодаря такой поддержке бизнес может сократить издержки и в сжатые сроки наладить выпуск продукции, значимой для столицы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что под строительство предприятия предпринимателю выделен земельный участок площадью 5,7 га на Щибровской улице, недалеко от Чечерского проезда.

«Срок реализации этого проекта составит четыре года. Город обеспечит контроль за ходом реализации данного масштабного инвестиционного проекта на всех этапах», — пояснила Соловьева.

Масштабный инвестиционный проект — это специальный статус, который присваивается объектам, имеющим особое значение для развития Москвы. К ним относятся, в частности, производственные предприятия, инновационные центры, многофункциональные и спортивные комплексы. Девелоперы, реализующие подобные проекты, могут получить землю в аренду от города.