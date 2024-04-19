Ефимов: инвесторов освободят от допплатежей при строительстве офисов внутри ТТК

В Москве отменили повышенный платеж и плату за смену вида разрешенного использования (ВРИ) под строительство внутри Третьего транспортного кольца административных зданий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В течение первого года аренды земельного участка под реконструкцию или строительство офисных объектов инвесторы обязаны внести дополнительный повышенный платеж. Размер платежа зависит от площади строящегося объекта.

Заммэра уточнил, что с 2019 года для девелоперов, которые возводят недвижимость за пределами ТТК, повышенный платеж отменили.

«За это время заключено 91 дополнительное соглашение к договорам аренды, согласно которым на участках площадью 79 га они возведут новые деловые комплексы, торговые центры и другие объекты общей площадью почти 1,2 млн кв. м. В 2024 году также отменен платеж и при строительстве административных зданий внутри Третьего транспортного кольца», – пояснил Ефимов.

Возникновение новых коммерческих объектов будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию городской инфраструктуры.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, отмена повышенного платежа при строительстве административных зданий внутри ТТК поможет девелоперам снизить затраты на реализацию коммерческих проектов, которые в старых условиях могли оказаться нерентабельными.

«Кроме того, город отменил повышенную плату за смену вида разрешенного использования земельных участков при строительстве объектов делового управления внутри ТТК», – сказал Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин одобрил меры поддержки московских инвесторов по программе стимулирования создания мест приложения труда.