Ефимов: инвестор откроет в Люблине детсад по программе «1 рубль за кв м в год»

Москва разместит на торгах здание площадью свыше 2,8 тыс. кв. м по программе «1 рубль за кв. м в год», в котором откроется частный детсад. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Здание для размещения учреждения образования в ближайшее время выставят на торги. Инвестор, победивший по результатам аукциона, сможет открыть там частный детский сад на 150 воспитанников. Будущему арендатору необходимо отремонтировать либо реконструировать объект и выполнить все условия городской программы, после чего он сможет перейти на льготную ставку аренды из расчета 1 рубль за кв. м в год», — рассказал Ефимов.

Нежилое здание площадью более 2,8 тыс. кв. м и высотой в два этажа располагается на Краснодарской улице. Его сдадут в аренду вместе с участком площадью свыше 0,9 га.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, объект был возведен для дошкольного учреждения в начале 1980-х годов. Оно состоит из актового зала, обучающих кабинетов, помещений для групп и других нужных для детсада помещений.

«По условиям программы договор аренды с победителем торгов подпишут на 49 лет. Сегодня по программе выполнили ремонт и условия по ведению образовательной деятельности уже 24 организации, все они переведены на льготную ставку аренды», — пояснил Гаман.

Арендатору будет необходимо определить, а затем согласовать восстановительные работы — в случае реконструкции инвестор обязан приступить к образовательной деятельности через 3 года, если потребуется капитальный ремонт — в пределах 1,5 лет, а в случае косметического ремонта — через 6 месяцев.

Как отметил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов, городские торги по аренде недвижимости для учреждений образования по программе «1 рубль за кв. м в год» являются востребованными у предпринимателей. На таких аукционах — конкуренция составляет больше 3 участников на лот.

Программа «1 рубль за кв. м в год» для образовательных объектов начала работать в Москве в 2013 году. Для присоединения к программе компаниям нужно поучаствовать в специальных торгах. Город заключает с победителем аукциона арендный договор, после чего победитель производит реконструкцию или ремонт и начинает осуществлять образовательную деятельность, которую подтверждает городской департамент образования и науки. Выполнив все условия программы, арендатор переходит на ставку 1 рубль за кв. м в год.