Ефимов: инвестор откроет гостиницу по льготной программе в Леонтьевском переулке

Инвестор арендовал историческое здание в центре столицы по программе «1 рубль за квадратный метр в год», сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что соответствующий договор по итогам торгов был заключен с инвестором на 20 лет. Историческое здание расположено по адресу: Леонтьевский переулок, дом 23.

«В Тверском районе инвестор восстановит объект культурного наследия регионального значения, построенный в первой трети XIX века, и приспособит его под гостиничный бизнес. Площадь объекта превышает 1 тыс. кв. м. Договор аренды по программе „1 рубль за квадратный метр в год“ заключен с предпринимателем на 20 лет. Для перевода на льготную арендную ставку инвестору предстоит отреставрировать двухэтажный особняк и выполнить требования программы», — уточнил вице-мэр.

В связи с тем, что здание находится в самом центре столицы, рядом с несколькими театрами, вблизи административно-деловых центров, останавливаться в новой гостинице будет удобно и туристам, и приехавшим в столицу по делам.

«Площадь первого и второго этажей арендованного здания превышает 700 кв. м. Еще более 240 м полезной площади добавляют мезонин и подвальные помещения, которые могут быть приспособлены для технических нужд и бытового обслуживания постояльцев. По договору инвестор может проводить реставрационно-восстановительные работы в арендованном здании в течение пяти лет, но, как показал опыт других предпринимателей, которые уже перешли на льготную ставку по программе „1 рубль за квадратный метр в год“, открытие гостиницы может состояться и раньше», — поделилась министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Также по словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в торгах по аренде здания в Леонтьевском переулке участвовало два претендента. Следить за предложениями объектов недвижимости от города можно на Инвестиционном портале Москвы.

Согласно законодательству об объектах культурного наследия, собственники и пользователи памятников архитектуры обязаны сохранять их исторический облик.

Согласно поручению Сергея Собянина, ежегодно в городе необходимо проводить реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия.