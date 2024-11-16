Ефимов: инвестор откроет частный детсад на востоке столицы по льготной программе

На востоке столицы будет выставлено на открытый аукцион здание, которое предназначается для появления частного детского сада, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание находится по адресу: ул. 13-я Парковая, д. 18.

В торгах по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» могут принимать участие инвесторы. Отмечается, что данная программа нацелена на открытие новых образовательных учреждений. С победителем торгов будет подписан договор на 49 лет.

«На торги по программе „1 рубль за квадратный метр в год“ город выставит отдельно стоящее двухэтажное здание площадью почти 1,7 тыс. кв. м в Восточном Измайлове. Победитель аукциона сможет открыть в нем частный детский сад на 120 мест. Предпринимателю предстоит отремонтировать здание и выполнить требования по ведению образовательной деятельности. Это позволит ему перейти на льготную ставку аренды», — прокомментировал вице-мэр.

Известно, что победитель торгов должен будет вычислить и согласовать объем всех восстановительных работ на объекте. По условиям программы, если зданию требуется косметический ремонт, то образовательный процесс должен быть запущен через шесть месяцев, а при капитальном — в течение полутора лет. Если зданию необходимо проведение реконструкции, то инвестору дается три года на выполнение работ.

«Здание 1963 года постройки будет передано победителю торгов вместе с земельным участком площадью почти 0,84 га, на котором можно создать пространство для прогулок и игр. После выполнения требований программы инвестор также сможет арендовать его всего за 1 рубль в год за весь участок», — уточнил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Рядом с будущим частным детсадом расположено свыше 20 домов.

Узнать подробную информацию об актуальных предложениях можно на инвестиционном портале Москвы. Для участия в торгах нужна регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись».