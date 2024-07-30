Ефимов: инвестор начал строить школу и детсад на Волоколамском шоссе в Москве

Инвестор приступил к строительству школы и детского сада в составе жилого комплекса Holland park в Северо-Западном административном округе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возведение социальных объектов ведется по адресам: Волоколамское шоссе, земельные участки 71/15 и 71/14.

«В районе Покровское-Стрешнево началось строительство школы на 850 мест и детсада для 150 воспитанников на Волоколамском шоссе. Сейчас ведутся монолитные работы. Общая площадь строящегося школьного здания составит более 22,5 тыс. кв. м., а детского сада — свыше 3,7 тыс. кв. м. Оба учреждения планируется передать в городскую систему образования», — сказал Ефимов.

Застройщиком выступает ООО «СЗ „Стадион „Спартак“, технический заказчик и подрядчик — структуры компании „ПИК“. Новые объекты образования появятся в составе ЖК Holland park. Школа будет переменной этажности до 3 этажей, с одним подвальным этажом. Здание возведут с внутренним дворовым пространством.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в здании школы предусмотрены учебные кабинеты, универсальные трансформируемые спортзалы с разделительными занавесами на электроприводе, зал для мероприятий, помещение студии драмкружка и места для индивидуальных занятий.

Также здесь разместят класс для робототехники, помещения прототипирования, медиатека, пространство для шахматного кружка и ИТ-полигон.

На пришкольной территории обустроят спортивное ядро с площадками для гимнастики, волейбола, баскетбола, отдыха, игр и беговыми дорожками.

В детсаду на 6 групп ячейки запроектированы отдельными блоками: зона для переодевания, групповая, спальня и буфетная. Помимо этого, в здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий с трансформируемой перегородкой и рабочими местами для логопеда и педагога-психолога.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что разрешение на возведение объектов было оформлено в январе текущего года. После начала строительства составили индивидуальные графики проверок на всех этапах. Согласно документации, завершить строительство планируется в 2026 году.