Ефимов: идет проектирование Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево до трассы М-2 «Крым»

В Москве стартовало проектирование участка продления автодороги Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево до трассы М-2 «Крым», сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Автодорога Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево замкнула сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе, соединив Троицк и Щербинку», – сказал Ефимов.

По его словам, это самый масштабный из всех воплощенных в Новой Москве проектов после введения в эксплуатацию участков трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

«Теперь мы планируем продлить ее дальше на восток до обводной дороги с последующим выходом на еще одну федеральную магистраль – М-2 «Крым», Симферопольское шоссе. Протяженность линейного объекта составит 3,5 км», – добавил Ефимов.

Новая дорога продолжит поперечное направление до трассы М-2 «Крым», благодаря этому к нему присоединится еще одна федеральная магистраль. В будущем это даст возможность объединить все действующие и планируемые объекты. В итоге такая трасса превратится в полноценный дублер ЦКАД и МКАД на участке от Минского шоссе до М-2 «Крым». Ее длина составит примерно 45 км.

Кроме того, появится дополнительная радиальная связь между Варшавским и Симферопольским шоссе с выездами на магистрали из жилых кварталов восточной части Щербинки и садовых товариществ. Также увеличится доступность для местных жителей станции Остафьево МЦД-2.

Проектированию автодороги ведет генподрядчик – ООО «ВТМ Дорпроект», госзаказчик – ГКУ города Москвы «Москворечье». Разработку проекта планируют закончить до середины 2025 года, а ввести объект в эксплуатацию намечен на 2027 год.

«Автодорога Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево стала продолжением трассы Калужское шоссе – Яковлево. Общая протяженность прямого пути от Троицка до Щербинки составила 17 км. Проект включал в себя строительство 3 искусственных сооружений: путепровода через железнодорожные пути Курского направления, эстакады вдоль хода Варшавского шоссе, а также моста через реку Десну», – заявил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

В ТиНАО с 2012 года возвели 390 км автодорог – это около 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, среди них 6 путепроводов через ж/д пути и 39 мостов.

Общая протяженность автодорог в Новой Москве выросла в 1,5 раза с момента присоединения округов к столице. Сегодня это около 1 тыс. км. Реализация мероприятияй дорожно-мостового строительства позволила снизить на 20% плотность движения на дорогах ТиНАО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дорожный каркас ТиНАО активно развивается – до 2026 года там возведут около 100 км дорог.