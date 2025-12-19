Ефимов: идет прием заявок на заключение договора о КРТ в бывшей промзоне «Люблино»

В столице начался прием заявок на участие в торгах на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны «Люблино», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки находятся по адресам: Егорьевский проезд, владения 2–7, и Люблинская улица, владение 82. Рядом расположены остановочные пункты Депо и Люблино МЦД-2.

«На аукцион выставили право заключения договора о комплексном развитии расположенных в промзоне „Люблино“ 6 участков общей площадью 28,37 га. Инвестор, определенный по результатам торгов, сможет построить там 372,15 тыс. кв. м недвижимости, включая жилье и объекты общественно-деловой и коммунальной инфраструктуры. Реализация проекта позволит создать 4,2 тыс. рабочих мест, а инвестор сможет получить от города льготу по программе стимулирования создания мест приложения труда. Стать участниками аукциона могут девелоперские компании из Москвы и регионов», — заявил вице-мэр.

Начальная цена аукциона составляет 353,67 млн рублей, а сумма задатка — 70,73 млн рублей. Основное требование к инвесторам — опыт строительства за последние 5 лет не менее 37,22 тыс. кв. м недвижимости.

«Среди объектов, которые планируется построить в бывшей промзоне „Люблино“, жилые дома общей площадью более 202 тыс. кв. м, ледовая арена площадью 1,87 тыс. кв. м и физкультурно-оздоровительный комплекс площадью свыше 18 тыс. кв. м. По завершении строительства инвестор сможет эксплуатировать их в коммерческих целях. Договором о КРТ также предусмотрено обязательство застройщика выделить в одном из жилых домов помещения для городских нужды и построить здание для ГБУ „Жилищник района Люблино“. Эти объекты будут безвозмездно переданы городу», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что подать заявку на участие в аукционе на право комплексного развития территории бывшей промзоны «Люблино» можно до 2 февраля. Торги состоятся 10 февраля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в районах Косино-Ухтомский и Рязанский.