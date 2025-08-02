Ефимов: идет осмотр квартир по реновации на Краснодонской и Люблинской улицах

В районе Люблино порядка 1,2 тысячи жителей шести старых домов приступили к осмотру квартир в двух новых жилых комплексах, построенных в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«К поэтапному осмотру квартир в двух жилых комплексах по программе реновации в Люблине приступили жители шести старых домов. Для более чем 600 москвичей из трех зданий на улице Верхние Поля под заселение передали новостройку по адресу: улица Краснодонская, д. 50. Горожанам из еще трех старых домов на Ставропольской улице были предложены квартиры в жилом комплексе по адресу: Люблинская улица, д. 113, к. 1», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что для них уже открыты центры информирования по переселению, куда можно обратиться по любым вопросам, связанным с переездом.

Всего в Люблине по программе реновации планируется переселить в новые дома около 30 тысяч жителей из 152 старых зданий.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в двух новостройках на Краснодонской и Люблинской улицах в сумме 600 квартир с улучшенной отделкой. Их общая площадь превышает 35 тыс. кв. м. Эти дома, как и другие в рамках реновации, построены с учетом принципов безбарьерной среды: в подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Пешеходные дорожки на прилегающих территориях спроектированы для удобства родителей с колясками, детей и людей с ограниченными возможностями.

«Кроме этого, в жилых комплексах в общей сложности оборудовали семь квартир для маломобильных жильцов с инвалидностью — там широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах предусмотрены специальные поручни», — сказал Овчинский.

Придомовые территории полностью благоустроили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и клумбы, установили детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Для безопасности и комфорта жителей предусмотрены камеры видеонаблюдения и уличное освещение.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, первыми письма с предложениями квартир в новостройках 30 июня получили более 340 жителей двух пятиэтажек по адресам: ул. Верхние Поля, д. 5, к. 1 и ул. Ставропольская, д. 7б. В июле уведомления о начале переселения отправили почти 450 москвичам из дома 3, корпусов 2 и 3 на ул. Верхние Поля.

«В первый день августа предложения комфортного жилья получили более 220 горожан из дома 7 на Ставропольской улице, 6 августа к ним присоединятся соседи — около 190 жителей дома 7а. Дату и время для того, чтобы ознакомиться с предложенными вариантами жилья, горожане могут выбрать онлайн через суперсервис „Переезд по программе реновации“», — рассказала Соловьева.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации». В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подводил итоги программы реновации за 8 лет.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».