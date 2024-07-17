Ефимов: Градостроительный комплекс Москвы представит экспозицию «Город будущего»

В столице запланировано проведение форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». На одной из его площадок Градостроительный комплекс представит мультимедийную экспозицию «Город будущего», сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Форум-фестиваль продлится с 1 августа по 8 сентября. Мероприятие состоится более чем на 30 площадках в разных районах города. Гости смогут увидеть уже возведенные объекты спортивных, образовательных, медицинских кластеров, современное жилье, дороги, благоустроенные парки и набережные.

«Частные инвесторы в том числе с помощью проектного финансирования инвестировали в развитие городской среды, реализацию проектов вокруг наших инфраструктурных объектов 14 трлн рублей. В результате бюджетные доходы на данный момент уже составили почти 4 трлн рублей. До 2035 года с учетом завершения реализации оставшихся проектов бюджетная система получит свыше 15 трлн рублей», — прокомментировал Ефимов.

Большая кольцевая линия, МЦД, новые станции и ветки метрополитена, МСД — крупнейшие объекты, которые сегодня уже завершены или находятся в стадии реализации. 3 трлн рублей, которые столица вложила в существующие проекты, уже смогли окупиться.

Специально к форуму-фестивалю были организованы масштабные экспозиции, иммерсивные спектакли, лекции, мастер-классы, спортивные активности и экскурсии.

Например, посетители мультимедийной экспозиции смогут в игровой форме построить город в интерактивном макете, «поселить себя» в многоэтажный дом и выгрузить фотографию через нейросеть, а также принять участие в иммерсивном мультимедийном спектакле и увидеть уникальную технику, которая сегодня применяется на строительных площадках столицы.

Для детей в рамках форума-фестиваля подготовлены активности. В «Лужниках» будет создана большая площадка, которая передаст атмосферу настоящего строительного объекта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил программу форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Он отметил, что все 39 дней мероприятие обещает насыщенную программу — большая часть активностей пройдет на свежем воздухе.

Официальный сайт форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.