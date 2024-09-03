Ефимов: готовы 80% отделочных работ на станции «Новомосковская» Троицкой линии

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Близится к завершению строительство основных конструкций возводимой станции «Новомосковская» Троицкой линии московского метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Станционный комплекс, помимо пассажирской зоны, включает в себя большое количество технических помещений. Всего их на „Новомосковской“ более 240. Архитектурно-отделочные работы здесь выполнены на 80%. Сейчас завершается возведение основных конструкций», — отметил Ефимов.

В настоящее время рабочие монтируют декоративные панели на путевых стенах платформенной части. Платформа и вестибюль будут связаны между собой четырьмя эскалаторами — на них уже проводятся пусконаладочные работы.

Возводимая станция метро «Новомосковская» располагается в районе Коммунарка НАО. Она будет пересадочной со станцией «Новомосковская» Сокольнической ветки и станет первой пересадкой на территории ТиНАО.

Станция будет оформлена в стиле биотек — преобладающим в дизайне станет зеленый цвет. Таким образом архитекторы подчеркнули близкое расположение станции относительно парковых территорий Троицкого и Новомосковского административных округов.

Как уточнил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, станция «Новомосковская» Сокольнической линии была открыта в 2019 году.

«При ее возведении сразу оставили задел для строительства пересадки на станцию Троицкой линии, которая тогда уже была на этапе проектирования», — сказал Рафик Загрутдинов.

Производственный цикл возведения Троицкой линии метрополитена контролирует Мосгосстройнадзор.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, к подземным объектам необходимо особое внимание со стороны комитета, ведь они являются технически сложными и особо опасными.

«С момента начала строительства новых станций Троицкой линии инспекторы профильного управления провели 14 контрольно-надзорных мероприятий для оценки качества работ и применяемых материалов», — пояснил Слободчиков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал (https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/11590050/), что Троицкая линия метро (https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/11351050/) будет одной из наиболее протяженных в московском метрополитене.