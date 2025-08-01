Ефимов: готовность школы с робоклассом во Внукове превышает 75%

В районе Внуково, относящемся к Новомосковскому административному округу, продолжается возведение школы, рассчитанной на 1,1 тыс. учащихся. На данный момент строительство завершено более чем на 75%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Четырехэтажная школа площадью около 18 тыс. кв. м будет рассчитана для 1,1 тыс. учеников. В здании оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, в том числе медицинский и инженерный лабораторно-исследовательские комплексы и робокласс. Сейчас там полностью завершены фасадные и кровельные работы, организованы внешние инженерные сети. Строители продолжают чистовую отделку помещений, монтаж слаботочных систем, сантехники, окон и дверей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что готовность объекта превышает 75%. После окончания строительства школу передадут в систему образования Москвы.

Учебное заведение в районе Внуково будет отвечать всем современным требованиям к качеству образования.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, кроме удобных универсальных и специализированных кабинетов, в здании предусмотрены столовая, многофункциональный библиотечный центр с зонами для индивидуальной и групповой работы, а также медиатекой, два универсальных спортзала и один гимнастический.

«В школе создадут все необходимые условия для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. Прилегающую территорию благоустроят и установят там оборудование для отдыха и занятий спортом», — рассказал Овчинский.

Строительство социального объекта началось в декабре 2022 года и ведется под надзором Мосгосстройнадзора.

За это время состоялось уже 10 выездных проверок, в рамках которых выполненный объем работ и применяемые стройматериалы оценивались на соответствие утвержденным проектным решениям.

Школа возводится в составе жилого комплекса «Новое Внуково». Застройщиком проекта выступает группа «Самолет».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про завершение строительства школы в Коммунарке.

Создание соцобъектов в Москве соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».