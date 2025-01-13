Ефимов: готова основная часть реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове

В период с января прошлого года в ТиНАО на средства бюджета города возвели 2 объекта инженерной инфраструктуры, а еще на одном, который находится в Южном Бутове, закончили основные работы по реконструкции. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Минувшим летом построили ливневые очистные сооружения на территории городского вокзала Корниловская — возле одноименной станции метро. Также подошло к концу сооружение плотины на реке Десне в Щербинке. Кроме того, на сегодня завершены основные работы по реконструкции очистных сооружений в районе Южное Бутово. Они будут обслуживать, в том числе часть территории ТиНАО. Основные мероприятия завершены, уже сегодня приступили к пусконаладке оборудования, которую планируется закончить в 2025 году», — отметил Ефимов.

Он добавил, что работы провели в условиях непрерывного функционирования прежних очистных сооружений.

Проекты являются значимыми для городской инфраструктуры и призваны улучшить качество жизни в присоединенных к столице округах.

Проекты значимы для инфраструктуры города, а также улучшают качество жизни на присоединенных к Москве территориях.

Реконструкция позволит повысить надежность работы системы водоотведения районов Северное и Южное Бутово на юго-западе столицы, Щербинка в ТиНАО и ряда других, обеспечить необходимый резерв мощностей и увеличить производительность объекта с 80 до 110 тыс. куб. м в сутки.

Также уже установили дополнительный блок ультрафиолетового обеззараживания. Ключевые механизмы и узлы, использовавшиеся во время реконструкции, произвели в России, а диспетчеризацию выполнили, используя отечественное ПО.

В развитии ТиНАО всегда придерживаются принципа сбалансированной застройки, одним из наиболее важных условий соблюдения которого является развитие инженерной инфраструктуры.

«Реконструкция сооружений необходима для обеспечения приема и очистки дополнительного объема хозяйственно-бытовых сточных вод, возникающего в результате активной жилой застройки ТиНАО и района Южное Бутово, надежности функционирования комплекса и минимизации проникновения вредных веществ в атмосферу», — сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

За счет ввода в эксплуатацию ливневые очистные сооружения у станции метрополитена «Корниловская» обеспечат устранение подтопляемости территорий, а также экологическую реабилитацию водных объектов.

Паводковая безопасность домов на юго-западе Щербинки и работа водохранилища возле поселка Фабрики имени 1 Мая обеспечиваются благодаря плотине на реке Десна. Сооружение длиной 45 м и шириной 10 м составляют 7 пролетов.

С присоединения к Москве ТиНАО на территориях в развитие инженерной инфраструктуры инвестировали более 200 млрд рублей.