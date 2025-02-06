Ефимов: горожане могут купить в Москве 29 участков для ИЖС

Столица предлагает физическим лицам приобрести 29 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Эти участки, различающиеся по площади, расположены в 3 административных округах Москвы, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Жители столицы могут приобрести землю для строительства частных домов напрямую у города. Сегодня в специализированном перечне объектов, доступных для ИЖС, находится 29 участков общей площадью 3,15 га. Они расположены в Троицком и Новомосковском административных округах, а также на востоке столицы. Покупатели смогут возвести на них в общей сложности свыше 12,7 тыс. кв. м жилой недвижимости, а также различные постройки, необходимые для ведения хозяйства», — рассказал Ефимов.

Те, кто заинтересован в приобретении городской земли под строительства частного дома, могут изучить актуальный список участков и подать заявление в департамент городского имущества Москвы. После этого опубликуют извещение о предоставлении участка для ИЖС. Если в течение 30 дней не поступит заявлений от других покупателей, договор купли-продажи будет оформлен по кадастровой стоимости. В случае подачи заявок от нескольких претендентов будут проводиться торги.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, по 17 участкам из перечня, суммарная площадь которых составляет около 1,9 га, планируются конкурентные процедуры, поскольку по ним имеется несколько заявителей. Подробную и актуальную информацию по этим лотам разместят на инвестпортале Москвы.

«На 3 других объекта общей площадью около 0,4 га заявления подали по одному претенденту. Еще 9 участков площадью более 0,8 га в Троицком административном округе доступны для покупки», — рассказал Гаман.

На инвестпортале столицы публикуют информацию о выставленных на торги участках. Право участия в торгах имеют только физлица. Все этапы происходят в электронном виде, поэтому подавать заявки, участвовать в аукционах и заключать договоры москвичи могут онлайн.

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