Ефимов: город выделит участок для комплекса около станции «Печатники» БКЛ

На юго-востоке столицы около станции «Печатники» БКЛ возведут новый коммерческий объект, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Инвестору для реализации данного масштабного инвестиционного проекта (МаИП) город предоставит земельный участок площадью свыше 14 га.

Отмечается, что всего с начала текущего года столица предоставила инвесторам порядка 14 земельных участков. Все они предназначены для реализации коммерческих масштабных инвестпроектов.

«Около станции метро „Печатники“ Большой кольцевой линии появится современное благоустроенное городское пространство. На территории площадью более 14 га планируется построить 744 тыс. кв. м недвижимости: жилье, объекты коммерческой и социальной инфраструктуры. Например, там появится многофункциональный комплекс, благодаря которому будут созданы рабочие места и вырастут инвестиции в экономику столицы. Для возведения объекта город предоставит инвестору земельный участок», — прокомментировал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что проект возведения многофункционального комплекса площадью 97 тыс. кв. м соответствует критериям реализации масштабных инвестиционных проектов.

«Земельный участок площадью 0,96 га будет передан инвестору без торгов сроком на пять лет. Будущий комплекс может включать в себя офисы, магазины, кафе, рестораны и другие объекты», — поделился Гаман.

Известно, что город с 2016 года выделяет земельные участки в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Для того, чтобы стать обладателем статуса МаИП, инвесторам следует предложить проект, который будет нацелен на развитие инфраструктуры столицы.

Всего в Москве девелоперы займутся возведением многофункциональных, торговых, деловых и других объектов общей площадью 642,4 тыс. кв. м.