Ефимов: город выделил участок для строительства центра подготовки сборных команд по футболу

Москва выделила земельный участок для строительства центра подготовки сборных команд по футболу Российскому футбольному союзу (РФС). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Центр подготовки сборных команд России по футболу появится в составе крупного спортивного кластера, который формируется в Мневниковской пойме. Для строительства комплекса площадью почти 32,6 тыс. кв. м город предоставил Российскому футбольному союзу земельный участок на улице Нижние Мневники», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что спортсмены смогут полноценно готовится к товарищеским матчам и международным соревнованиям в современном центре.

Центр будет построен в рамках программы масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Для таких объектов земельные участки предоставляются застройщикам без проведения торгов. Этот механизм сотрудничества между городом и инвесторами действует в Москве с 2016 года и применяется для промышленных, социальных, спортивных, деловых и транспортных объектов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, участок площадью 6,05 га передали РФС на 5 лет. В течение этого времени союз обязан завершить возведение спорткомплекса. По проекту здесь разместятся 4 полноразмерных футбольных поля с подогревом, а также 2 здания — основное и вспомогательное.

«На прилегающей территории появится парковка для сотрудников и гостей комплекса, а также для автобусов сборных команд и передвижных телевизионных станций для обеспечения прямых трансляций», — сказал Гаман.

Участок располагается вблизи станции метро «Терехово» по адресу: улица Нижние Мневники, вл. 4.

Как рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, возведение центра подготовки сборных команд является значимым событием для отечественного футбола. Этот объект будет одним из наиболее современных, технологичных и функциональных футбольных центров во всем мире, которые создала национальная федерация. Здесь будут проходить тренировки национальной, женской и молодежной сборных. Подготовка к соревнованиям будет проходить в комфортных условиях. Также центр будет площадкой для обучения судей, тренеров и других специалистов.

«Проект также предусматривает создание VAR-центра, который будет обслуживать все матчи Российской премьер-лиги, Кубка России и Первой лиги. Появление центра будет способствовать развитию футбола, его дальнейшему укреплению в качестве самого популярного и массового вида спорта в нашей стране», — пояснил Митрофанов.

В основном здании центра разместятся спортивная база с возможностью проживания спортсменов во время сборов, научно-медицинский диагностический блок, Академия РФС, VAR-центр для работы видеоарбитров, а также офис РФС.

Во вспомогательном корпусе будут находиться агрономическая служба, учебная зона, спортивный зал с камерой для тренировок в различных климатических условиях, а также зона для журналистов, оборудованная всем необходимым для работы и подготовки материалов.

Центр подготовки национальных сборных команд России по футболу будет оснащен современными системами безопасности, а его территория будет адаптирована для удобства маломобильных граждан.