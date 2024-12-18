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Ефимов: город выделил участки под станкостроительный завод в Некрасовке

В столичной Некрасовке начали реализовывать масштабный инвестпроект (МаИП) — строительство производства станков. Для возведения завода инвестору выделили два участка, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новый завод по производству горизонтальных расточных станков построят в рамках масштабного инвестиционного проекта недалеко от индустриального парка „Руднево“. Для этого город передал два земельных участка по льготной ставке один рубль в год. Инвестиции в проект составят 14,5 млрд рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что благодаря реализации проекта в Некрасовке появятся 1,1 тыс. рабочих мест.

Начиная с марта 2022 года, инвесторы за символическую плату могут получить участки под создание или расширение промобъектов в Москве. Благодаря этой мере поддержки в столице локализуются производства, благодаря чему стимулируется экономическое развитие города и создание новых рабочих мест.

Станкоинструментальная промышленность — базовая отрасль, которая обеспечивает широкий спектр предприятий оснащением средствами производства.

В «Рудневе» работают над созданием кластера среднего профессионального и высшего образования с лабораторно-производственными корпусами и крупнейшим станкоинструментальным заводом «Стан».

Завод станет якорным предприятием по производству и разработке российского оборудования для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Москва предоставила инвестору для создания предприятия льготный инвесткредит, а проекту присвоила статус МаИП.

«Для реализации масштабного инвестиционного проекта — возведения завода по производству станков — город выделил инвестору участки без проведения торгов. Для компании предоставлено более 10 га земли на улице Маршала Еременко», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что площадь производственных объектов будет превышать 76 тыс. кв. м.

На предприятии будут производиться расточные станки, необходимые для обработки изделий из металла. Завод оснастят современными оборудованием и технологиями, благодаря чему производство будет выпускать высококачественные изделия.

Масштабный инвестиционный проект является особым статусом, которым могут наделить спортивные, транспортные и другие объекты, соцучреждения, инновационные центры, а также производственные комплексы. Благодаря реализации таких проектов в столице появляются новые рабочие места и современная инфраструктура.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что с целью возведения новых производств столица предоставила застройщикам и инвесторам 50 участков за 1 рубль в год.