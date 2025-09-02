Ефимов: город выделил участки для 17 производств стройматериалов

С марта 2022 года в Москве действует программа поддержки бизнеса, позволяющая инвесторам арендовать землю по льготной ставке всего один рубль в год для строительства и расширения производственных мощностей в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). За этот период город уже заключил 17 соответствующих договоров аренды для предприятий строительной индустрии, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2022 года город предоставил инвесторам по льготной ставке один рубль в год земельные участки общей площадью около 92 га для возведения предприятий, которые будут специализироваться на выпуске строительных и отделочных материалов. Общая площадь объектов составит примерно 700 тыс. кв. м. Объем частных инвестиций составит около 32 млрд рублей. Реализация этих МаИП будет способствовать развитию градостроительной отрасли и обеспечит ее современной отечественной продукцией», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что реализация этих МаИП поспособствует развитию градостроительного комплекса и снабдит его современной отечественной продукцией.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице, начиная с 2016 года, и служат одним из основных инструментов стимулирования городской экономики.

В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в городе возводятся современные промышленные комплексы, которые способствуют экономическому росту и открывают новые рабочие места для москвичей. На стройпрмышленных предприятиях, создаваемых в рамках МаИП, будет организовано свыше 5,5 тыс. новых рабочих мест.

Комплексы будут выпускать архитектурный бетон, керамические изделия, газобетонные блоки, префабрицированные железобетонные конструкции и другую продукцию, что позволит значительно повысить объемы производства строительных материалов и укрепить промышленную базу города.

Земельные наделы были выделены на северо-западе и юго-востоке города, а также в Зеленограде и на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Льготный арендный тариф в размере одного рубля в год действует на протяжении всего срока заключенных договоров. Эта мера позволяет предприятиям в сжатые сроки наладить выпуск продукции, востребованной городом.

Как пояснила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в Краснопахорском районе в рамках МаИП планируется сформировать кластер по выпуску строительных материалов. Город уже предоставил более 30 гектаров земли для двух таких проектов. Участок размером свыше четырех гектаров отдан под строительство завода по производству железобетонных конструкций для лестничных площадок, проемов, балконов, фасадов и несущих стен зданий.

«На территории 26,54 га планируется наладить изготовление строительных конструкций, модульных сооружений, металлических изделий и деревянных напольных покрытий», — сказала Соловьева.

На юго-востоке столицы, в районе Выхино-Жулебино, участок площадью почти 0,32 га передан инвестору для возведения производственного комплекса по выпуску дверей, окон и прочих изделий из дерева и пластика. В этом же районе другой инвестор построит цех по производству плиточных модулей из древесины, для чего город выделил 0,7 га земли на льготных условиях аренды.

В Восточной коммунальной зоне Зеленограда инвестору предоставлены земельные участки суммарной площадью 17 га. Компания возведет там современный промышленный комплекс общей площадью 80 тыс. кв. м, где разместятся несколько производств: по выпуску дверей, газобетонных блоков и готовых модулей.

Кроме того, город передал 1,45 га земли в районе Вороново для строительства предприятия, которое займется разработкой, испытаниями и опытным производством строительных материалов. Его площадь составит порядка 12 тыс. кв. м.