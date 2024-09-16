Ефимов: город выделил свыше 88 га для спорткомплексов в рамках МаИП

Столица с начала 2022 года смогла выделить инвесторам и застройщикам порядка 27 земельных участков, предназначенных для строительства спортивных комплексов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что участки общей площадью более 88 га были выделены без торгов. Это связано с тем, что параметры будущих проектов полностью соответствуют критериям МаИП.

«Инвесторы и застройщики активно участвуют в развитии спортивной инфраструктуры столицы. Для возведения объектов город предоставляет им земельные участки без проведения торгов в рамках МаИП. С начала 2022 года для реализации 27 проектов им выделено 88,56 гектара. Площадь зданий и сопутствующей инфраструктуры составит свыше 600 тысяч квадратных метров», — прокомментировал он.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что спортобъекты появятся в 8 округах Москвы.

«Спортивные объекты уже построены или появятся в восьми округах: на западе, севере, северо-западе, юге, юго-востоке, в центре столицы, в Зеленограде и в ТиНАО. Например, в ЗАО введен физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для игровых видов спорта и бассейном площадью более шести тысяч квадратных метров. В ЦАО инвестор построит многофункциональный центр с крытыми футбольными полями, универсальными залами и ледовой ареной. Общая площадь объекта составит 8,7 тысячи квадратных метров», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Помимо этого, на Ленинградском проспекте был выделен участок для спорткомплекса. Там появятся ледовая арена, тренировочная база, музей и билетная касса. Суммарная площадь арены составит порядка 118,6 тыс. кв. м, а спортивно-тренировочного комплекса — 50,6 тыс. кв. м.

Договоры аренды з/у заключаются на пять лет. В течение данного срока инвесторы обязаны закончить строительство объектов.