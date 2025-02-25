Ефимов: город утвердил размещение 90 тыс км инженерной инфраструктуры в 2024 г

В 2024 году Москомархитектура одобрила свыше 30 проектов планировки территории (ППТ), в соответствие с которыми разместили порядка 90 тыс. км линейных объектов инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В прошлом году в столице было утверждено 33 ППТ для размещения различных видов инженерных коммуникаций. Протяженность газопроводных сетей, по одобренным проектам планировки территории, составила более 41,6 тыс. м, энергетических сетей — 41,1 тыс., а водопроводных сетей — свыше 4 тыс. м», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что в прошлом году по разработанным ППТ предусмотрели прокладку различных сетей в среднем на 1 тыс. м больше, чем годом ранее.

В градостроительной деятельности важную роль играют предложения по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры, которые способствуют более эффективной работе различных областей инфраструктуры города.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлианы Княжевской, утверждение новых ППТ инженерной инфраструктуры — это важнейшая часть создания удобного и современного мегаполиса. Грамотной планировкой учитывается как распределение нагрузки на уже существующие сети, таки планирование их развития исходя из будущих городских потребностей.