Ефимов: город предоставил участок для строительства производства в Очаково-Матвеевском

Столица предоставила в аренду компании «Вента» земельный участок по льготной ставке 1 рубль в год на территории района Очаково-Матвеевское. На площадке возведут производственный комплекс, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвестор построит производственный комплекс по изготовлению малых архитектурных форм, столярных изделий и компонентов уборочной техники. Объект площадью 25 тыс. кв. м появится на западе столицы. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил землю по льготной ставке один рубль в год», — сказал Ефимов.

Он добавил, что в реализацию проекта планируют инвестировать более 400 млн рублей.

По масштабным инвестиционным проектам (МаИП) в аренду по ставке 1 рубль в год земельные участки предоставляют для развития московских производств. Это одна из мер столичной поддержки бизнеса, которую в марте 2022 года принял мэр Москвы Сергей Собянин.

С целью динамичного развития индустриальной сферы экономики в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в Москве создан широкий спектр городских мер поддержки.

В департаменте транспорта столицы отметили, что предприятия могут одновременно воспользоваться сразу несколькими из них и получить максимально выгодные условия для реализации проектов. Так, например, столица заключила офсетный контракт, согласно которому инвестор возведет производство специальных щеток для уборочной автотехники. Для локализации этого предприятия город также предоставил в Очаково-Матвеевском земельный участок в рамках МаИП по льготной ставке. На новом производстве откроется более 50 новых рабочих мест для специалистов.

«Земельный участок площадью 2,45 га предоставлен инвестору на 5 лет, в течение которых он должен завершить строительство предприятия. Льготная ставка будет действовать на протяжении всего срока договора аренды», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Площадки для МаИП выделяются без проведения аукционов. Статус масштабного инвестиционного проекта предоставляют инвесторам, планирующим строительство важных для города объектов. Кроме производств это могут быть многофункциональные, образовательные и спортивные комплексы, а также технопарки.

Ранее мэр МосквыСергей Собянин рассказывал, что для строительства производств столица предоставила инвесторам по ставке 1 рубль в год 46 участков.